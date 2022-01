Cidades do ABC pedem reavaliação para eventos com grande público

Os prefeitos das cidades da região do ABC paulista decidiram pedir a reavaliação, junto ao governo do estado, em relação à realização de grandes eventos esportivos com público, como o Campeonato Paulista de Futebol, previsto para começar em 26 de janeiro, e a Copa São Paulo, em andamento.

A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária do consórcio formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na manhã de hoje (11). O grupo pedirá ainda que o governo estadual aumente a capacidade dos leitos na região e amplie o financiamento para o aumento dessa capacidade.

Entretanto, o consórcio decidiu manter o início das aulas para 8 de fevereiro, e também não haverá, por enquanto, nenhuma restrição no funcionamento do comércio e de circulação de pessoas.

O presidente do consórcio, prefeito de Santo André, Paulo Serra, disse que as cidades estão observando um aumento na demanda ambulatorial, mas que ainda não há pressão sobre ocupação de leitos, por isso não haveria, neste momento, razões para medidas mais restritivas.

Em função do aumento de casos de covid-19 e Influenza, ainda que leves, o consórcio já solicitou ao governo estadual e federal mais repasses para aumento da capacidade de atendimento ambulatorial. Além disso, o grupo manterá ao longo do mês de janeiro reuniões todas as terças-feiras para continuar monitorando e deliberando a adoção de novas medidas para conter a pandemia.

“Com essa preocupação do aumento do número de casos de síndrome gripal e covid, estamos em um grande esforço para aumentar a capacidade para conseguirmos suprir os atendimentos ambulatoriais. Graças à cobertura vacinal não há ainda uma pressão por internação, porque são casos leves. Em Santo André teremos a partir de 24 de janeiro dois grandes consultórios de campanha e consultórios novos na Universidade Federal e na Associação dos Funcionários do Semasa, que vão proporcionar cinco mil atendimentos por dia, aumentando nossa capacidade. Todas as cidades do ABC procederam dessa maneira”, disse o prefeito de Santo André.