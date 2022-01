Com casos em alta, Minas distribui mais de 1 milhão de testes rápidos de Covid

A partir desta quarta-feira (12), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) vai distribuir um total de 1.081.690 testes rápidos para detecção de Covid-19. Deste total, 66.245 serão destinados aos municípios mineiros e 115.445 para a população quilombola.

“Com o envio dos testes, a SES-MG pretende expandir o diagnóstico da Covid-19 em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção da pandemia no Estado”, frisou a pasta. Assim como ocorre em outras localidades do país, Minas registra aumento expressivo nos casos positivos do vírus.

A nova remessa de testes encaminhada pela SES-MG será entregue às Unidades Regionais de Saúde, que realizarão a distribuição imediata para as cidades que se encontram sob a sua região de abrangência.

“Recomenda-se aos gestores municipais que direcionem o uso dos testes rápidos de antígeno dentro dos eixos da atenção primária à saúde (APS), atenção especializada à saúde (AES), subsistema de saúde indígena (SasiSUS) e da vigilância em saúde, a fim de melhor compreender a situação epidemiológica da covid-19. Além disso, recomenda-se que sejam organizadas ações de testagem extramuros pelos municípios”, diz a pasta.

Os 966.245 testes rápidos de antígenos em distribuição foram encaminhados à SES-MG pelo Ministério da Saúde e deverão ser utilizados na testagem de todos os casos suspeitos de Covid-19, mesmo aqueles com a forma leve da doença.

Além disso, os testes devem ser utilizados na testagem dos contatantes assintomáticos, ou seja, aqueles indivíduos que são contatos próximos de pessoas com diagnóstico da doença. “Nesses casos, deve-se aguardar de cinco a seis dias após o último encontro com o caso de Covid-19 (exposição) para realizar a coleta da amostra e testagem”, explicou a SES.

Isso se explica porque, em geral, a maior parte da população tem período de incubação médio de cinco a seis dias, assim, ao coletar no quinto dia, espera-se que tenha terminado o período de incubação médio, aumentando a chance real de detecção no teste rápido de antígeno, em pessoas assintomáticas.

A SES também recomenda a aplicação dos testes rápidos em gestantes e indivíduos encaminhados para a internação hospitalar e realização de cirurgias eletivas em leitos do SUS, mesmo na ausência de sintomas de Covid-19.

O resultado do teste é disponibilizado em cerca de 15 a 20 minutos e pode ser realizado no local de atendimento dos casos. “Se o paciente apresentar sintomas de covid-19 e apresentar resultado negativo no teste de antígeno, a SES-MG recomenda a realização de nova coleta de amostra e a realização de RT-PCR nos laboratórios de referência da rede estadual”, informou a pasta.

Para alguns grupos específicos, como casos de óbito suspeito de Covid-19, pacientes com suspeita de reinfecção, pessoas que apresentarem sintomas do vírus após histórico de deslocamento internacional nos últimos 14 dias, pessoas com suspeita de Efeito Adverso Pós Vacinal (EAPV); gestantes assintomáticas, entre a 37º e 38º semana de gestação e usuários assintomáticos do MG Transplantes, a recomendação é a priorização da testagem por meio do exame de RT-PCR.

