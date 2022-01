Com Ronaldo, Cruzeiro estima aumentar os R$ 600 mi previstos de receita até 2024

Ronaldo Fenômeno tem encontro marcado com jornalistas e sócios-torcedores da categoria Diamante para esta terça-feira (11), na Toca II. Na ocasião, ele terá a oportunidade de esclarecer o que pretende à frente do Cruzeiro SAF. Desde o anúncio da venda de 90% das ações do clube para o grupo empresarial do ex-atacante, no último 18 de dezembro, pouco se sabe como será o futuro da Raposa como clube-empresa.

Entre as poucas ações da nova gestão que se tornaram públicas, estão o não acerto com Alexandre Mattos para comandar o futebol, as dispensas do técnico Vanderlei Luxemburgo e do goleiro Fábio, além da contratação do técnico Paulo Pezzolano.

Antes de o Cruzeiro ser vendido, a diretoria já havia feito o provisionamento de receitas para os próximos três anos (2022, 2023 e 2024) da ordem de R$ 600 milhões. Tendo Ronaldo como principal acionista, a expectativa é a de que os valores aumentem.

Ainda sob o comando do ex-presidente Wagner Pires de Sá, a antiga diretoria havia antecipado R$ 37 milhões de receitas de cotas de TV, referentes aos anos de 2022 e 2023. Já na gestão de Sérgio Santos Rodrigues, o clube negociou e antecipou R$ 28 milhões de patrocínios (R$ 19 milhões para 2022 e R$ 9 milhões para 2023), utilizados para compor e pagar cerca de R$ 50 milhões em dívidas da Fifa. Descontado o montante já recebido, a estimativa inicial é de ter, aproximadamente, a seguinte receita no triênio: R$ 110 milhões (2022), R$ 200 milhões (2023) e R$ 260 milhões (2024).

Como se trata de previsão e não de um valor que se encontra disponível no caixa do clube, ao final dos exercícios financeiros, o resultado pode variar. Sobretudo porque a estimativa, a partir da próxima temporada, já considera a Raposa de volta à Série A, quando as cotas de TV são bem maiores.

Conforme uma fonte ouvida pelo Super.FC, a metodologia utilizada para se fazer a previsão tem como base o histórico financeiro dos últimos anos e a projeção de outros clubes similares ao Cruzeiro.

“Como o provisionamento foi feito antes da chegada do Ronaldo, esses valores podem aumentar. Não em relação à cota de TV, porque esta já está definida, mas em patrocínios e, até mesmo, na valorização dos ativos (jogadores) do clube”, avalia a fonte.

