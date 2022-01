Covid em BH: lotação das enfermarias aumenta e se aproxima do nível mais crítico

Belo Horizonte registrou, nas últimas 24 horas, aumento da ocupação dos leitos destinados para pacientes com Covid-19. No período, a lotação passou de 64,4% para os atuais 67,6%. Se atingir 70%, chega ao nível vermelho, classificado como de alerta máximo e o mais crítico.

O dado é da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e refere-se a esta terça-feira (11). O levantamento do órgão ainda mostra que 70,9% das vagas de UTIs estão preenchidas. No dia anterior, a lotação era de 72,3%. Mas, apesar da redução, o índice permanece no patamar vermelho.

A taxa de transmissão da Covid no município também registrou ligeira queda, caindo de 1.14 para 1.13. O indicador continua no nível amarelo, de alerta. O balanço da SMSA revela que BH tem 4.512 infectados sendo acompanhados.

Foram duas mortes e 1.113 casos diagnosticados nas últimas 24 horas. Com isso, os óbitos desde o início da pandemia saltaram para 7.117 e os doentes para 300.675. Com relação à vacinação, 93,2% dos moradores com mais de 12 anos receberam a segunda dose, e 25,6% já tiveram a dose de reforço.

