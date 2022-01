Cruzeiro faz 3 a 0 no Itapirense e passa com 100% de aproveitamento

Depois de um primeiro tempo equilibrado, sem gols, e com a equipe recebendo cinco cartões amarelos, o Cruzeiro conseguiu construir vitória mais tranquila na etapa final e fez 3 a 0 no Itapirense, no jogo que encerrou o Grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Paulinho abriu o placar aos 18, Daniel ampliou dez minutos depois, com Mikael, já nos acréscimos, marcando contra para dar números finais ao confronto.

O resultado classificou o Cruzeiro em primeiro no grupo, com 9 pontos, dez gols marcados e nenhum sofrido. O time agora encara o Bragantino na segunda fase. Os paulistas ficaram em segundo na chave 19, com seis pontos, atrás do ABC-RN, que fez nove. No grupo da Raposa o Retrô foi o outro classificado, com 4 pontos, enquanto o Itapirense somou apenas dois e o Palmas terminou com um.

O jogo

No estádio Chico Vieira, em Itapira, o time da casa iniciou o jogo no ataque, já que só a vitória interessava. Porém, o goleiro Denivys, com atuação segura impediu que o Cruzeiro tomasse seu primeiro gol na competição.

Mais inteiro fisicamente, o Cruzeiro voltou melhor e construiu sua vantagem sem sofrer. Paulinho abriu o placar e Daniel, destaque da equipe, ampliou. Com a vaga cada vez mais longe, Matheus Gabriel ainda foi expulso pelo lado do Itapirense, que ainda viu Mikael anotar um gol contra já no fim da partida.

Fonte: O Tempo