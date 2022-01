Cruzeiro: Pressionado por saída de Fábio, Ronaldo terá 1º contato com torcida

Ronaldo Fenômeno terá o primeiro contato após as manifestações da torcida do Cruzeiro, realizada na última semana, em Belo Horizonte. O ex-jogador se reunirá com integrantes do principal programa de sócio-torcedor do clube.

A ideia era que Fenômeno falasse com o grupo no dia da apresentação do elenco, ocorrida na primeira semana de janeiro. No entanto, por ter contraído covid-19, não pôde se reunir com o grupo e adiou a viagem a Belo Horizonte.

O encontro ocorrerá nesta terça-feira (11), no período da manhã. A ideia de Fenômeno é se reunir com os torcedores para se apresentar e explicar alguns detalhes da nova gestão. Dentre as explicações, o ex-jogador quer detalhar por que alterou a forma de trabalho.

Ronaldo optou pela saída de Fábio do clube, alegando que o jogador não se adequava aos padrões do clube. O ex-jogador acredita que o goleiro de 41 anos estava fora do novo formato cruzeirense, que se tornou SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O Cruzeiro tem apostado na contratação de jogadores mais baratos, evitando gastos elevados em 2022, diferente do que foi feito durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues.

Fenômeno explicará a situação à torcida e deixará claro o que será feito em 2022. O ex-jogador preza pela transparência do trabalho que será feito à frente do clube.

Ele se tornou acionista majoritário do futebol cruzeirense ao adquirir 90% das ações por R$ 400 milhões.

Fonte: O Tempo