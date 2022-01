Cruzeiro: Ronaldo cita cláusula de rompimento, mas descarta hipótese

Ronaldo Fenômeno concedeu sua primeira entrevista nesta terça-feira (11), agora como dono de 90% da Sociedade Anômina do Futebol (SAF) Cruzeiro. Numa das perguntas, o empresário reconheceu que existe uma cláusula no acordo em que ele pode desistir do negócio. No entanto, o Fenômeno afirmou que isso sequer passa por sua cabeça.

“Tecnicamente sim (pode desistir do acordo), no contrato há essa saída, mas está longe da minha cabeça, do meu pensamento desistir do projeto”, cravou.

Confira a coletiva na íntegra:

A afirmação de Ronaldo se dá pelo fato, como já foi noticiado, de que ele e sua equipe ainda estudam as reais condições do clube, numa auditoria que já está em curso.

“No momento estamos no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, da dívida, entender os credores, tem muita coisa por entender, mas meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes”, completou.

Ronaldo adquiriu 90% das ações da SAF Cruzeiro por R$ 400 milhões a serem investidos nos próximos anos. No entanto, o acordo ainda carece de trâmites burocráticos normais em transações desse porte, inclusive com a necessidade de uma profunda auditoria para se saber a real situação do clube, agora transformado numa empresa. Desta forma, existe a cláusula para cancelamento do acordo, numa eventual desistência do Fenômeno.

Fonte: O Tempo