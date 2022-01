Cruzeiro SAF: Ronaldo Fenômeno se reúne com Pedrinho BH e Régis Campos

A presença de Ronaldo Nazário nesta terça-feira (11), em Belo Horizonte, não serviu apenas para se apresentar oficialmente à imprensa, à torcida e aos jogadores, como ocorrido no período da manhã, na Toca da Raposa II. Nesta noite, o sócio majoritário do Cruzeiro está reunido com os empresários Pedro Lourenço (Supermercados BH), patrocinador estrelado, e Régis Campos (Emmccamp), que participou do processo de transformação em clube-empresa, para tratar da participação de outros investidores na Sociedade Anônima de Futebol (SAF) Cruzeiro.

O encontro está ocorrendo em um hotel da região Centro-Sul de Belo Horizonte, e conta com a participação de Pedro Mesquita, sócio da XP Investimentos e um dos responsáveis pela negociação envolvendo Ronaldo e o clube estrelado, e Alvimar de Oliveira Costa, membro do conselho de administração da SAF.

A venda de 90% das ações do Cruzeiro para o grupo de Ronaldo Nazário prevê o investimento de R$ 400 milhões. Conforme apurou o Super.FC, esse aporte poderá contar com a participação de outros investidores, sendo Pedro Lourenço e Régis Campos alguns deles.

Nos últimos anos, além de patrocinador master, a empresa de Pedro Lourenço fez vários aportes financeiros ao clube. A pessoas próximas, o empresário confidenciou que estaria à disposição para seguir ajudando o Cruzeiro e também em negociação para ser um dos investidores da SAF, em parceria com o grupo de Ronaldo.

Procurados, os participantes da reunião não retornaram contato até a publicação desta matéria. Havendo resposta, o texto será atualizado.

Situação da Raposa

Em sua primeira entrevista coletiva como sócio majoritário do Cruzeiro SAF, Ronaldo falou sobre o que pretende e fez um breve diagnóstico sobre a situação do clube, que possui dívidas de cerca de R$ 1 bilhão.

“Encontramos um cenário trágico no clube, temos que estancar o sangramento, cuidar. Diria que o Cruzeiro é um paciente em estado grave, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). E estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível dessa condição. Infelizmente, hoje está bem complicado (situação do Cruzeiro), com receitas de até nos próximos dois anos já antecipadas, e já gastas. Estamos em processo de análise, descobrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação”, explica.

O ex-atacante também revelou que a situação não será revertida do dia para a noite, sendo necessária a criação de um novo padrão de gestão no clube, eficiente e sustentável.

“A situação é muito dura, difícil. Acho que vamos precisar de um longo período de, no mínimo, um ano ou dois anos, para encontrar um certo equilíbrio no clube. Mas estou muito animado, sou entusiasta de que podemos fazer um time competitivo para buscar os resultados desportivos que esperamos para este ano”, avaliou.

