Cruzeiro tem mais seis casos de Covid-19 entre jogadores e comissão técnica

O Cruzeiro comunicou na manhã desta terça-feira (11) mais seis casos de Covid-19 no clube. Do time profissional, os atletas Lucas França e Vitor Leque tiveram resultados positivos. Ambos estão assintomáticos e já cumprem protocolo de isolamento.

Os outros quatro infectados são membros da comissão técnica. O preparador de goleiros André Croda, o preparador físico Léo Almeida, o auxiliar técnico Martín Varini e o analista de desempenho Matias Filippini. Os profissionais apresentam sintomas leves e mantêm contato constante com o departamento médico do Cruzeiro.

Com estes casos, o Cruzeiro chega a oito infectados pela Covid-19 neste início de ano. Sete no time principal, e um caso na categoria de base, do atleta Vitor Roque.

Retorno

O lateral-esquerdo Rafael Santos, que havia testado positivo para a Covid-19 na última semana, na reapresentação do time, cumpriu isolamento social. Com resultado negativo, foi liberado para retomar os trabalhos da pré-temporada juntamente ao elenco do Cruzeiro.

Fonte: O Tempo