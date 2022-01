Cruzeiro tinha orçamento de R$90 milhões e havia gasto R$60 milhões, diz Ronaldo

Ronaldo Fenômeno se assustou com o orçamento feito pela gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues no Cruzeiro. Em sua primeira entrevista coletiva, concedida na manhã desta terça-feira (11), o ex-jogador apontou uma inconsistência no que foi feito pela antiga administração do clube.

De acordo com Ronaldo, a diretoria anterior planejou um orçamento de R$ 90 milhões para 2022 e já havia gasto R$ 60 milhões.

“Assim que anunciamos a compra da SAF, começamos a mergulhar no que era o orçamento do ano do clube. E a primeira coisa que encontrei foi um orçamento de R$ 90 milhões, com uma receita de R$ 60 milhões que inclusive já estavam gastos”, explicou o Fenômeno.

O ex-jogador ainda faz uma crítica à diretoria anterior, alegando que conseguiu reduzir o valor do orçamento para R$ 35 milhões em 2022 com as mudanças realizadas.

“É realmente um valor que não bate. Não entra na minha cabeça o funcionamento de um clube assim. Aqui eu deixo já meu agradecimento especial a esses atletas que aceitaram renegociar o contrato entendendo a situação gravíssima do clube, e decidiram permanecer no clube para conseguir o objetivo maior. Hoje conseguimos abaixar o orçamento para R$ 35 milhões, quase três vezes menos. Mas ainda temos muito trabalho a fazer, muitos cortes a fazer ainda”, concluiu.

Fonte: O Tempo