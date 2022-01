Dimara Oliveira, sobre Ronaldo: “foi sincero, mas precisa de mais do que isso”

Ronaldo Fenômeno finalmente em Belo Horizonte. Entrevista? Sim. Respostas? Ainda sem definições. O que foi possível entender? A dívida é bilionária e que cada vez que mergulham mais nos números, vão descobrindo mais e mais situações.

Será gasto apenas o que se recebe, mas as rendas estão comprometidas, porque foram cifras antecipadas. Então, de onde virá o dinheiro? Aí vai entrar o que o grupo que leva seu nome tem de credibilidade. As negociações, possíveis empréstimos, patrocínios.

Sei que a torcida esperava respostas claras, como “vamos investir este montante”, “vamos voltar à Série A”, “Vamos pagar, escalonar o transfer ban e será pago desta e desta forma”, “não haverá mais atrasos”. Estas respostas não vieram , até porque é possível que Ronaldo nem as tenha. Ele falou sobre gratidão ao clube, estrutura da Toca da Raposa, grandeza do Cruzeiro,o tamanho de tudo que essa instuição centenária conquistou. Isso todos nós sabemos.

A questão do goleiro Fábio, que pegou, foi um tiro no pé, e para ele pareceu bem tranquilo. “Foi importante, tentamos, vida que segue”…. A cabeça do empresário fala bem mais alto do que a do garoto que deixou a aindaToca 1 para ganhar o mundo e ser um dos melhores jogadores da história.

É sem dúvida, um aprendizado, para todos nós, inclusive para o Ronaldo. Desafio? Enorme. Vai dar certo? Só o tempo vai dizer.

E ele também revelou que pode desistir, mas não quer. É duro, eu sei, para essa torcida tão sofrida nestes últimos anos. Se em tudo Ronaldo terá o apoio deste torcedor, não é possível saber, mas que ficou muito claro que outras medidas “impopulares” podem e vão acontecer, isso ficou!

Então, bom trabalho a Ronaldo e seu grupo. Ao torcedor cruzeireirense, sorte. Que as respostas possam vir em algum momento. Houve sinceridade? Sim. Mas o momento exige mais que somente isso.

Fonte: O Tempo