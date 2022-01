‘Dinheiro tem’, diz Kalil ao cobrar verba do Estado para a via Teresa Cristina

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou nesta terça-feira (11) que o lançamento do edital de licitação das obras necessárias para cessar a série de inundações que são vistas na avenida Teresa Cristina, na região Oeste de Belo Horizonte, estão dependendo da liberação de R$ 70 milhões por parte do governo de Minas.

O valor a ser repassado para o municipio seria oriundo do acordo fechado com a mineradora Vale, como forma de reparação do rompimento da barragem de Brumadinho. Kalil pontua que o valor total da obra da bacia seria de R$ 90 milhões.

“O que nós precisamos do governo do Estado é de R$ 70 milhões. A licitação está parada na procuradoria porque nós não podemos licitar sem orçamento. É só o governo do Estado repassar os R$ 70 milhões que disse que ia repassar que a prefeitura vai colocar mais R$ 20 milhões para construi a bacia que é o importante”, explicou o prefeito.

De acordo com Kalil, assim que o valor for liberado pelo governo do Estado, a licitação de obras pode ser lançada em até 48 horas. O prefeito ressaltou que antes do recurso chegar não é possível cravar um cronograma de obras.

“O dinheiro o governo do Estado tem. Na hora que passar o dinheiro nós licitamos a obra. Se a gente conseguir a data que o governo vai repassar o dinheiro para Belo Horizonte a gente imediatamente dá o prazo (das obras), porque vamos iniciar a licitação imediatamente após o repasse”, afirmou.

A reportagem tenta um retorno do governo de Minas Gerais sobre as considerações do prefeito da capital.

Acordo

O repasse dos R$ 70 milhões por parte do Estado para as obras na avenida Teresa Cristina foi assinado em maio de 2021 em evento com a presença do governador Romeu Zema (Novo), do vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman e da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT).

