Dívidas do Cruzeiro: Ronaldo vê cenário trágico e recuperação em dois anos

As primeiras impressões de Ronaldo Fenômeno da dívida do Cruzeiro, após a compra de 90% das ações da SAF, são de lamentação. O ex-jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira (11), comparou a situação orçamentária encontrada por ele e sua equipe a de um paciente em estado grave na UTI.

Confira a coletiva na íntegra:

“Encontramos um cenário trágico no clube, temos que estancar o sangramento, cuidar. Diria que o Cruzeiro é um paciente em estado grave, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). E estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível dessa condição”, disse.

Ronaldo afirmou que sua gestão será sustentável, e o clube irá gastar de acordo com o que arrecadar. “Infelizmente hoje está bem complicado (situação do Cruzeiro), com receitas de até nos próximos dois anos já antecipadas, e já gastas. Estamos em processo de análise, descobrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação”, explica.

O principal desafio de sua gestão será encontrar o ponto entre a sustentabilidade e o retorno no futebol. “A situação é muito dura, difícil. Acho que vamos precisar de um longo período, de no mínimo um ano ou dois anos, para encontrar um certo equilíbrio no clube. Mas estou muito animado, sou entusiasta de que podemos fazer um time competitivo para buscar os resultados desportivos que esperamos para esse ano” concluiu.

Fonte: O Tempo