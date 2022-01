Duas mulheres morrem após carro ser levado por enxurrada em Perdigão

Foram localizados no fim da tarde de segunda-feira (10), pelo Corpo de Bombeiros, os corpos de duas mulheres que estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada no povoado de Canjicas, no município de Perdigão, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a corporação, as vítimas de 55 e 79 anos estavam desaparecidas desde o último sábado (8), porém, devido à forte correnteza no local, ainda não havia sido possível que mergulhadores atuassem no local.

Após monitoramento permanente dos níveis do córrego desde o ocorrido, foi constatado na segunda que a água estava baixando, tendo início a atuação dos militares no local. Um barco emprestado por moradores foi utilizado na operação e, após buscas, as vítimas foram encontradas sem vida no interior do veículo.

Segundo informações repassadas a veículos locais, um homem que também estava no veículo contou que eles tentavam atravessar uma ponte quando o nível da água subiu. Ele conseguiu descer e se salvar, mas sua esposa e mãe acabaram presas dentro do veículo que foi levado pela correnteza.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e fez os levantamentos iniciais no local. O veículo segue completamente submerso e, ainda de acordo com os bombeiros, será retirado pela Prefeitura de Perdigão após o nível de água do córrego baixar.

