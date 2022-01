Estudante de Medicina da USP descobre 25 asteroides nunca descritos

Uma jovem de 22 anos estudante de Medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (FMRP) descobriu mais de 25 asteroides nunca descritos.

Ao Jornal da USP, Verena Paccola disse que, desde a infância, levava um microscópio na escola no dia em que as crianças podiam levar brinquedos. “Minha madrinha fazia pesquisa e ela tinha um microscópio velho e me deu, eu levava para a escola e colocava formigas e folhas de árvore para analisar. Isso marca muito a minha história, porque eu me considero cientista desde então. Para mim, ser pesquisador é quando você começa a buscar as respostas para as perguntas sobre o mundo”, conta.

Em dezembro de 2021, ela recebeu um prêmio pela descoberta de um asteroide classificado como importante no programa Caça Asteroides da Nasa e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), além de outros menores.

Segundo contou, em 2020, quando se preparava para o vestibular, resolveu começar a caça. “Eu precisava estudar algo além dos conteúdos do ensino médio e fiquei sabendo da oportunidade de caçar asteroide, me inscrevi e fiz o treinamento on-line para aprender a analisar uma sequência de imagens do Universo”, contou ao jornal da USP.

Na prática, Verena analisava fotos em busca de pontos em movimento e enviava os relatórios para os organizadores do programa, que os encaminha para análise da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para confirmação.

“Eu descobri mais de 25 asteroides e pelo menos um deles é classificado como muito importante. Ele faz parte de um grupo que é chamado de fraco, se movimenta mais devagar e pode colidir com a Terra. Agora, a Nasa está colhendo mais dados e irá analisar a órbita do asteroide para verificar qual é a probabilidade de colisão com a Terra e quando isso ocorreria”, revela Verena. A estudante poderá dar nome aos asteroides descobertos.

