Ex-assessor de André Janones faz denuncia à PGR por suposta rachadinha

Deputado federal André Janones | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O deputado e pré-candidato à Presidência André Janones, do Avante de Minas Gerais, foi denunciado à PGR por um ex-assessor pela prática de rachadinha, suposto crime de peculato. O ex-assessor parlamentar Fabrício Ferreira fez a acusação ao órgão no último dia 29. Procurado pelo portal Metrópoles, o deputado disse desconhecer o caso.

Na denúncia que fez contra Janones à PGR em dezembro, um mês após ter deixado o gabinete de Janones e encerrado três anos de trabalho na equipe do parlamentar, o ex-assessor Fabrício Ferreira aponta um “sistema de rachadinha” no mandato. Segundo o documento, a ex-assessora Leandra Guedes, atual prefeita de Ituiutaba (MG), cidade natal do deputado, recolhia parte do salário do ex-assessor Alisson Camargos, atual secretário de Meio Ambiente da cidade.

Fabrício Ferreira enviou dois áudios à PGR, no qual conversaria com Alisson Camargos em julho de 2020. “Você tem que passar esse mês ainda para ele (André Janones)?”, pergunta Fabrício, ao que Alisson responde: “Tem que passar ainda. Faz as contas aí”. “Mês passado você passou quanto?”, questionou Fabrício. “Quase cinco conto (sic) que eu passo para ele. Nem nove mil eu estou tirando. Nove mil assim, no papel, entendeu? Não é fácil não, rapaz”, afirmou Alisson. Naquele mês de julho, Alisson recebeu um salário bruto de R$ 10,5 mil da Câmara dos Deputados.

Em outro trecho, Fabrício volta a perguntar a Alisson: “Esse mês você tem que passar mais quatro mil para eles?”. Alisson responde: “Mais de quatro mil”. Fabrício continua: “É aquele mesmo esquema, dá o dinheirinho lá para a Leandra?”, e Alisson responde: “É, ué”. “E ela pega o dinheirinho e deve passar para o André”, completa Fabrício.