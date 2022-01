Festival com Alok, Iza e Ney Matogrosso é cancelado por causa da Covid

O Universo Spanta decidiu cancelar a edição 2022 do festival no Rio por causa do aumento de casos de Covid-19 . As primeiras apresentações, que ocorreriam no último fim de semana, já haviam sido adiadas e seriam remarcadas ao longo do mês.

A terceira edição do evento na Marina da Glória (centro do Rio) reuniria mais de 150 atrações de diversos estilos, entre samba, sertanejo, funk, axé, rap, pop e rock.

Segundo a organização, os ingressos comprados para este ano serão válidos para a edição de janeiro de 2023. Quem preferir o reembolso, diz nota, deve entrar em contato com a plataforma Ingresse.com.

“Pensamos, repensamos, tentamos adiar o inevitável, mas o momento não nos permite celebrar #OVerãoDeNossasVidas com a potência que gostaríamos, e aí tudo perde o sentido”, afirma o festival

A abertura do festival se daria na última quinta (6) com uma homenagem aos profissionais da saúde em meio à pandemia, que já havia sido motivo de cancelamento em 2021. Mas integrantes da equipe de Lulu Santos se infectaram com o coronavírus e os shows de Luísa Sonza e Velha Guarda da Portela também foram desmarcados.

Na programação que se estenderia até o fim de janeiro estavam grandes nomes como Elza Soares, Planet Hemp, BaianaSystem, Djonga, Mano Brown, Pabllo Vittar, Paralamas do Sucesso , Alok, Iza, Ney Matogrosso e Ludmilla.

Duda Beat e Gloria Groove, que também escaladas, são algumas das artistas que confirmaram diagnóstico de Covid.

Com a escalada da variante ômicron e o surto de gripe pelo país, diversos shows têm sido adiados.

Anitta cancelou a primeira apresentação do projeto Ensaios da Anitta, que ocorreria no Parque Olímpico, (zona oeste do Rio de Janeiro ) no domingo (9).

Em São Paulo , casas como Espaço das Américas, Cine Joia e Studio SP também observaram o cenário adverso e remarcaram diversas apresentações. Entre os artistas afetados estão Marina Sena, Lulu Santos e Marisa Monte, que confirmou diagnóstico de Covid.

No Sul do país o movimento também é observado. A décima edição do Floripa Jazz Festival, que tomaria a capital catarinense de 14 a 16 de janeiro, também foi adiada.

NOTA OFICIAL DO UNIVERSO SPANTA

Somos filhos da alegria, dos encontros, da leveza, do verão e do carnaval . Esse inverno prolongado, de ausência forçada, nos fez sonhar com algo do tamanho da nossa saudade. E, num grande esforço coletivo, conseguimos. Está tudo pronto.

Absolutamente tudo pronto para vivenciarmos, juntxs, um festival de possibilidades, de pluralidade e de memórias inesquecíveis.

Três palcos, mais de 150 atrações, milhares de artistas envolvidos e uma equipe apaixonada distribuídos num espaço de 60 mil metros quadrados pensado milimetricamente para receber as maiores estrelas do nosso Universo: vocês. Está sendo uma decisão extremamente difícil, tanto emocional quanto operacionalmente.

Pensamos, repensamos, tentamos adiar o inevitável, mas o momento não nos permite celebrar #OVerãoDeNossasVidas com a potência que gostaríamos, e aí tudo perde o sentido. Queremos muitos sorrisos, abraços, beijos e o colorido que todos nós precisamos e merecemos ter.

Entendemos que a vacina nos protege e que a gravidade do momento não é a mesma de outrora, mas queremos TODXS vocês lá, sem exceção e sem medo do amanhã. Seguiremos, desde hoje, o nosso trabalho com doses fortes de esperança, amor e dedicação para que em 2023 possamos, juntxs, tomar um porre de felicidade.

Nosso muito obrigado a cada um de vocês que deseja estar com a gente; aos artistas e parceiros que apoiaram esta difícil decisão e apostam desde sempre no projeto; e, principalmente, a esse time maravilhoso, que ao longo deste tempo nos ajudou a colocar de pé esse Universo lindo, surpreendente e diverso.

Muito obrigado por tanto! Vamos nessa nova jornada para, juntxs, escrevermos na história #UmVerãoSemFim. 2023 está logo ali, até breve!

IMPORTANTE

1. Os ingressos comprados são válidos para janeiro de 2023.

2. O nosso lineup dos sonhos está confirmado para 2023.

3. Aqueles que optarem pelo reembolso poderão solicitar diretamente à Ingresse.

Fonte: O Tempo