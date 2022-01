Futebol feminino: Avaí e Kindermann avançam para retomar parceria

O Avaí e a Kindermann mantêm conversas para retomar a parceria entre as duas equipes no futebol feminino. Na última semana, o Avaí quitou o débito de R$ 325 mil reais referente ao ano de 2021 e as equipes se reuniram para discutir os termos de um novo contrato para a continuidade das atividades.

O Avaí já informou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que irá participar do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022, que inicia em 6 de março, conforme tabela preliminar da CBF

“Nossa ideia é manter a estrutura em Caçador neste primeiro momento. Futuramente, queremos trazer para Florianópolis, mas ainda não há uma estrutura adequada para receber a modalidade. Vamos fazer algumas mudanças estatutárias para que o time feminino tenha mais a cara do Avaí, mas sem perder as raízes e o legado existente”, comenta o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt.

Após o falecimento de Salézio Kindermann, presidente e principal responsável pela manutenção da equipe, e com as dificuldades financeiras, o Kindermann chegou a anunciar o encerramento de suas atividades. A família conduziu o projeto até o fim do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A ideia é que o Avaí assuma a gestão da associação no futebol feminino, podendo, inclusive, assumir o nome Avaí Futebol Clube.

“A família se sente muito feliz em passar o comando para o Avaí. Desde antes da eleição a gestão do Leão já havia se comprometido em retomar as conversas e neste início cumpriu a sua palavra e estamos próximos de anunciar as novidades em definitivo. A família Kindermann entende que o legado do Salézio se mantém tendo o Avaí como gestor do projeto, temos certeza que era isso que ele queria”, avalia Daniel Sabadin, que está à frente do período de transição e fala em nome da Família Kindermann.

