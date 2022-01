Governador Valadares tem 20% da população afetada pela cheia do Rio Doce

O prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), disse nesta terça-feira (11), em entrevista exclusiva à Rádio Super Notícia 91.7 FM, que a cidade terá entre 55 mil e 60 mil pessoas atingidas pela enchente do Rio Doce com as chuvas que ocorreram e seguem na região, o que significa 20% da população total do município, que tem cerca de 300 mil habitantes.

“Temos uma região com cerca de 55 mil a 60 mil atingidos, com essa cheia aí, mas elas têm os parentes na cidade. Em torno de 10 mil ficam desalojados, na casa de amigos e parentes. Em torno de cem pessoas estão desabrigadas em escolas municipais e estadual, e a gente dá toda assistência, recebem alimentação. Estamos bem preparados em relação a isso”, explicou. Segundo ele, a situação de momento é “infelizmente, de enchente”. “Temos uma previsão de uma cheia ainda maior que a última, de 2020, mas estamos preparados, com toda equipe da prefeitura e dos órgãos do Estado, para minimizar os impactos”, disse. Nesta manhã, o nível do Rio Doce estava em 4 metros, com expectativa de que chegasse a 4,5 metros até 11h. Veja também: Todas as regiões de Belo Horizonte estão sob forte risco geológico Ele também reforçou que a defesa civil municipal tem se preparado continuamente para atuar, uma vez que as enchentes na cidade são praticamente anuais. “Temos uma ocupação que feita durante muitos anos, como o bairro Ilha dos Araújos, que já está tomado de água, e todo ano há possibilidade de ter enchentes. Então, a gente previne com a defesa civil municipal, Estado, para não ser pego de surpresa”, contou ele, ao falar de medidas como atuação de carros de som e comunicados à população. “Esperamos que não tenhamos perdas de vidas. Perda material é impossível de não ter, porque muitas pessoas não acreditam. A gente avisa insistentemente, eu rodo pessoalmente, mas muitas pessoas não acreditam”, disse. Leia também: Veja quais são as rodovias mineiras interditadas nesta terça Ele também lembrou que, devido a enchentes, pode faltar água potável e já há um pedido para que os moradores economizem, já que a captação atualmente na cidade é toda feita no Rio Doce, que está turvo.

Fonte: O Tempo