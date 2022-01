Helicóptero resgata pai e crianças ilhados próximo de barragem de Pará de Minas

Duas crianças e o pai que estavam ilhados no entorno da barragem da Usina do Carioca, que ameaça romper em Pará de Minas, na região Central do Estado, foram resgatados de helicóptero pela Polícia Civil nesta terça-feira (11). Desde domingo (9), o homem e as duas meninas, de 5 e 7 anos, estavam impedidos de sair de casa por causa das fortes chuvas. Mas a área onde moram, na área rural de Onça do Pitangui, foi evacuada por causa do risco iminente de ruptura da barragem.

Mas, nesta terça, uma equipe aerotótica da Civil conseguiu socorrer a família. As crianças e o pai foram levados ao Aeroporto de Pará de Minas e, de lá, encaminhados para a delegacia do município, onde aguardam por familiares.

Desde o fim de semana, por causa dos fortes temporais que devastam o Estado, os moradores de Pará de Minas, Onça do Pitangui e Conceição do Pará vivem momentos de tensão. Isso porque a barragem da Usina do Carioca está em seu nível máximo de alerta, o que os deixa sob o temor constante de inundação.

De acordo com o prefeito, todas as famílias que vivem nas áreas alagadas ou com risco de inundação estão sendo retiradas. Nos últimos dias, 130 pessoas foram deslocadas de suas residências, sendo 30 que vivem no distrito Carioca e 100 de Onça do Pitangui e Conceição do Pará.

Elas foram direcionadas para abrigos e residências de familiares.

