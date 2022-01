Inter confirma renovações de Cuesta, Moisés, Rodrigo Lindoso e Keiller

O Internacional anunciou um pacotão de renovações contratuais, nesta terça-feira (11), em nota oficial no site do clube por conta da reapresentação do elenco para a pré-temporada. Victor Cuesta, Moisés, Johnny e Rodrigo Lindoso assinaram novos contratos. Além deles, Keiller também confirmou vínculo maior após voltar de empréstimo à Chapecoense.

Do quinteto, Moisés e Rodrigo Lindoso estava em final de contrato. A dupla tinha vínculo anterior somente até dezembro de 2021. No pacote, o único nome fora do previsto anteriormente é Johnny.

O Inter ainda não detalhou os novos contratos, mas confirmou tratativas que já estavam em andamento há tempos. A maioria com acordo desde o final do ano passado. Cuesta, por exemplo, renovou às vésperas dos seis meses finais do antigo vínculo. O zagueiro chegou a despertar interesse do São Paulo, no final de 2021. Logo após o Brasileirão, a diretoria colorada encaminhou o acerto com o argentino.

A situação de Moisés também avançou ao longo de dezembro. O lateral-esquerdo teve mais um percentual dos direitos econômicos adquiridos e fica em Porto Alegre. O Inter ainda não informou a duração do novo contrato do jogador, ex-Bahia.

Rodrigo Lindoso viveu uma pequena reviravolta. Depois de as tratativas para permanência não avançarem, com discurso de que a renovação não aconteceria, o volante chegou a um acerto para assinar até o final de 2022.

O caso de Keiller é diferente. Formado na base do Internacional, o goleiro volta ao estádio Beira-Rio para disputar posição com Daniel e logo após a saída de Marcelo Lomba, agora no Palmeiras. Depois de atuar pela Chapecoense, Keiller acertou renovação até 2024.

Johnny, volante com dupla cidadania e convocado para a seleção principal dos Estados Unidos, também assinou renovação. O clube ainda vai revelar detalhes do contrato.

O Internacional abre a preparação para a temporada com três reforços: Liziero, emprestado pelo São Paulo; D’Alessandro de volta após passagem pelo Nacional-URU; e também Wesley Moraes, centroavante emprestado pelo Aston Villa-ING. Além deles, o treinador Alexander Medina, ex-Talleres-ARG, é outra novidade.

