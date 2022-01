Jovem de 20 anos morre soterrado após deslizamento de terra em bar de Minas

Um jovem de 20 anos morreu soterrado após o deslizamento de terra em cima de um bar em Ervália, na Zonda da Mata de Minas Gerais, nesta segunda-feira (10). Outras três pessoas que estavam no local conseguiram se salvar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento de terra atingiu a cozinha do estabelecimento. O jovem foi encontrado no local já sem sinais vitais, mas foi conduzido ao hospital, onde foi confirmado o óbito.

Segundo a prefeitura da cidade, o local foi interditado para perícia da Polícia Civil. Moradores e vizinhos foram orientados a deixarem o local por causa do risco de novos deslizamentos. A área é monitorada pela Defesa Civil da cidade.

Mortes pela chuva

Somente nas últimas 24h foram confirmadas, pela Defesa Civil de Minas Gerais, mais 10 mortes no Estado em decorrência das chuvas fortes dos últimos dias. O boletim desta segunda-feira (10) registrava nove óbitos e nesta terça-feira (11) o número subiu para 19.

Os dados levam em conta o início do período chuvoso de 2021 e 2022, desde outubro do ano passado. Além disso, nessas mortes não estão contabilizadas os 10 óbitos do acidente em Capitólio, onde uma rocha se desprendeu e atingiu a embarcação das vítimas. Segundo a Defesa Civil ainda é apurado se esses óbitos se relacionam às chuvas.

Fonte: O Tempo