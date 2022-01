Ministro vai a Capitólio e áreas de MG afetadas por chuva, mas não detalha ajuda

O Ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta terça-feira (11), em Belo Horizonte, após sobrevoar a cidade de Capitólio, no Sul de Minas, palco da tragédia que deixou dez pessoas mortas após o desprendimento de uma pedra dos cânions, que a pasta já conseguiu, via Medida Provisória (MP) editada pelo presidente Jair Bolsonaro, a liberação de R$ 700 milhões para auxiliar os atingidos pelas chuvas em cinco Estados.

Apesar da afirmativa, o ministro não detalhou quanto Minas Gerais receberá. “Essa MP já ocorreu, no final de dezembro. O presidente Bolsonaro destinou ao Ministério da Cidadania com foco prioritário para cuidar da calamidade das chuvas que abrangem a Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Piauí. Naturalmente esses recursos estarão sim disponibilizados para as prefeituras, para toda a questão de abrigamento das pessoas, para que possam ser acolhidas, para que pessoas sem teto possam ter onde dormir e se alimentar”, afirmou o ministro.

O sobrevoo em Capitólio também foi acompanhado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que afirmou que a pasta está acompanhando as questões ambientais no Estado. Além de Capitólio, os ministros sobrevoam, durante a tarde, as cidades de Nova Lima, na região metropolitana, e Pará de Minas, na região Central do Estado, também afetadas pelas chuvas. Antes do retorno à Brasília, os ministros também se encontram com o governador Romeu Zema na Cidade Administrativa.

“O governo Federal veio acompanhar de perto a situação das chuvas em Minas. O Ministério do Meio Ambiente veio ver a parte ambiental e o ministro da Cidadania está acompanhando para dar apoio. O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do coronel Lucas, está acompanhando com a Defesa Civil os acontecimentos e viemos dar o apoio do governo Federal”, pontuou.

