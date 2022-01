Monteiro avança em Adelaide e Bia Haddad cai na estreia em Sydney

Número um do tênis nacional, o cerarense Thiago Monteiro, de 27 anos, estreou com vitória no ATP 250 de Adelaide II, último torneio preparatório para o Aberto da Austrália o primeiro Grand Slam da temporada, a partir da próxima segunda (17). O brasileiro, 83º no ranking mundial, ganhou de virada na madrugada desta terça-feira (11) do japonês Yoshihito Nishioka (99º) por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. Monteiro volta à quadra às 5h30 (horário de Brasília) desta quarta (12) contra o francês Gael Monfils, 19º do mundo.

Já a paulista Bia Haddad, número 88 do mundo, foi eliminada na estréia do WTA 500 de Sidney pela campeã olímpica Berlinda Bencic (23ª), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2). O próximo compromisso da brasileira será a estreia Aberto da Austrália, na segunda (17) que vem.