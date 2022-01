Não é fácil encontrar um substituto para Cuca

O Atlético, apesar de algumas baixas no elenco, ainda tem um time forte para o Campeonato Mineiro e a Supercopa, as duas primeiras competições que o clube alvinegro vai disputar neste início de temporada.

Por isso, é mais que acertada a decisão da diretoria em não querer abrir a carteira logo de cara e sair contratando a qualquer custo. As atenções devem ser concentradas na vinda de um novo comandante para o lugar de Cuca.

E a tarefa não é fácil, já que o treinador campeão brasileiro e da Copa do Brasil deixou a Cidade do Galo com moral lá em cima após conquistar os dois títulos, e há necessidade da chegada de um técnico vencedor para dar sequência ao projeto alvinegro.

A busca por esse nome, que a diretoria exige que seja internacional, tem sido frustrada até então, com as recusas dos portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal. , na semana que vem, com um comandante.

Um abraço!

Fonte: O Tempo