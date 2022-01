O que Ronaldo Fenômeno vai apresentar ao sócios do Cruzeiro nesta terça

Ronaldo Fenômeno terá o primeiro contato com os torcedores do Cruzeiro nesta terça-feira (11). Não há informações sobre o que o ex-jogador explicará aos adeptos do clube no encontro, mas há a esperança por parte da torcida de que boas notícias sejam anunciadas. A principal expectativa é que o novo gestor do clube solucione a punição do transfer ban na Fifa.

O clube precisa quitar cerca de R$ 20 milhões para acabar com a punição que o impede de registrar novos atletas — os débitos são pelas contratações de Arrascaeta e Riascos, ambas ocorridas no início de 2015. Os mineiros têm uma pendência com Mazatlán, do México, por causa do atacante Riascos, e com o Defensor Sporting, do Uruguai, pela contratação do meia-atacante Arrascaeta.

Além disso, há empolgação em relação à busca por reforços. Desde a saída de Fábio, de 41 anos, o Cruzeiro busca um goleiro no mercado da bola. São procurados nomes jovens e que se adequem à nova realidade financeira do clube.

Os pares de Ronaldo no departamento de futebol já iniciaram conversas com o estafe de Vinícius Silvestre, hoje no Palmeiras, para buscar um acerto. Ele é visto como a principal opção para a vaga deixada por Fábio no mercado da bola.

Outra posição que conta com a busca do clube é a lateral direita. O Cruzeiro não tem nem um nome sequer para exercer a função no elenco comandado por Paulo Pezzolano.

O encontro entre Ronaldo e membros do principal programa de sócio-torcedor do clube, o Diamante, está previsto para as 12h (de Brasília). As partes se reunirão na Toca da Raposa II para falar sobre o futuro do clube.

A diretoria do Cruzeiro não confirma o tema da reunião, mas a expectativa é que o novo gestor faça algumas apresentações importantes referentes ao seu planejamento para o período em que estiver à frente do futebol.

Ronaldo Fenômeno se tornou acionista majoritário do futebol cruzeirense ao adquirir 90% das ações por R$ 400 milhões. O ex-jogador acertou a compra do clube no fim de dezembro e já fez as primeiras mudanças relevantes, com saídas de jogadores.

Além de Fábio, o goleiro Jaílson, o lateral direito Pará e o meia Fernando Neto deixaram de ficar na Toca da Raposa II por decisão do gestor. Ele foi alvo de protestos por causa da saída de Fábio, sacramentada na última semana.

