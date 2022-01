Página virada? Fábio comenta em publicação sobre Ronaldo: ‘gratidão não muda’

Das mudanças feitas por Ronaldo desde sua chegada ao Cruzeiro, sem dúvida a que mais abalou o torcedor foi a saída do goleiro Fábio. O assunto foi pauta na entrevista coletiva de Fenômeno na manhã desta terça-feira (1), e também nas redes sociais, onde o goleiro também se manifestou.

Uma página destinada a torcedores do Cruzeiro publicou no Instagram um trecho da coletiva do mandatário, onde ele pede o apoio da torcida celeste. “Quero pedir que o nosso torcedor nos dê esse voto de confiança, apoie nosso time, apoie a nossa gestão”, diz.

Um torcedor do Cruzeiro concordou com Ronaldo. “Vamos virar a página galera… o Fábio sempre foi e sempre será nosso grande ídolo pra toda nação azul… só que agora temos que apoiar a nova gestão e também sócio torcedor para voltarmos ao patamar que nunca deveríamos ter saído!! Amamos o Cruzeiro, isso é o que interessa”.

Marcado na publicação, o ex-goleiro do Cruzeiro respondeu ao torcedor. “Gratidão não muda”.

Repercussão

As palavras de Ronaldo na entrevista coletiva tem dividido a opinião dos torcedores nas redes sociais. Alguns tendem a acreditar na gestão de Fenômeno, para que o clube saia da situação complicada em que se encontra, principalmente, em termos financeiros. Outros, porém, não aceitam a forma como as negociações com o goleiro foram conduzidas.

