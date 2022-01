Palmeiras acerta com Murilo, ex-Cruzeiro, e negocia com Lucas Alario

O Palmeiras está perto de fechar o elenco para a disputa do Mundial, competição que se tornou prioridade neste início de temporada. A diretoria acertou a contratação do zagueiro Murilo, que estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia e que foi revelado pelo Cruzeiro. Ele será anunciado nas próximas horas. Além disso, o clube ainda tenta contratar o tão desejado camisa 9 de peso. O nome da vez é o argentino Lucas Alario, do Bayer Leverkusen.

Depois da reprovação em dezembro do chileno Valber Huerta nos exames médicos, o Palmeiras voltou ao mercado para atender ao desejo de Abel Ferreira e viabilizar a chegada de mais um defensor. O português queria um zagueiro canhoto. Não é o caso de Murilo. Ele é destro, mas joga pela esquerda da defesa.

O Palmeiras varreu um mercado em busca de um zagueiro canhoto. Encontrou nomes interessantes, mas não conseguiu concluir as negociações em razão dos valores altos com os quais se deparou.

Um dos nomes que interessou foi o do mexicano Carlos Salcedo, mas o seu salário perto de R$ 1 milhão no Tigres e a concorrência de times da Europa foram determinantes para não haver um desfecho positivo. A diretoria liderada por Leila Pereira afirmou mais de uma vez que não fará loucuras por reforços e que preza a responsabilidade financeira.

Sem conseguir encontrar um zagueiro canhoto nos valores compatíveis com a sua realidade financeira, o clube mudou o foco e se acertou com Murilo. A compra do atleta será parcelada. Ele apareceu como a opção mais viável pelo custo não tão alto, ser jovem, ter potencial para evoluir e experiência no futebol europeu.

Murilo Cerqueira tem 24 anos, foi revelado pelo Cruzeiro em 2017 e estava no futebol russo desde 2019. No Lokomotiv, o zagueiro foi titular em boa parte das duas primeiras temporadas, mas perdeu espaço em 2021/2022. No total, com a camisa do clube da Rússia, fez 70 jogos e marcou cinco gols.

Murilo será o quinto reforço contratado para a temporada de 2022. O goleiro Marcelo Lomba, os meio-campistas Jailson e Atuesta e o atacante Rafael Navarro já foram oficializados. A diretoria espera que a sexta contratação seja Lucas Alario.

Depois de tentar Yuri Alberto, do Internacional, e Taty Castellanos, argentino do New York City, o Palmeiras voltou sua atenção para Alario. Os dirigentes estão animados com a proposta oferecida ao jogador do Bayer Leverkusen, onde está desde 2017, quando foi vendido pelo River Plate.

Não é fácil tirar Alario do Leverkusen. O argentino é valorizado e teve seu contrato renovado até 2024. No entanto, nesta temporada virou reserva do tcheco Patrik Schick. E é nisso que aposta o Palmeiras, que apresentou ao atleta um projeto que entende ser interessante.

No time alviverde, Alario chegaria para ser titular. Os outros nomes do setor são Deyverson e Rafael Navarro. O jovem ex-Botafogo é visto com grande potencial, mas, na avaliação da comissão técnica, vai precisar de tempo para desenvolver seu futebol. Daí a necessidade de trazer um camisa 9 capaz de assumir a titularidade e resolver o problema da falta de gols da última temporada, quando Luiz Adriano fracassou e Abel teve de improvisar Rony.

Fonte: O Tempo