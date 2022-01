Ponte é interditada com elevação do rio das Velhas em Jequitibá

Uma ponte da MG-238 precisou ser inteditada nesta terça-feira (11) em Jequitaí, na região Central de Minas Gerais, após o nível do rio das Velhas atingir a altura da estrutura. O município também tem mais de 50 pessoas desabrigadas e desalojadas após inundações.

De acordo com a Defesa Civil do município, a ponte da rodovia que leva a Santana do Pirapama foi interditada, conforme orientação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), após o leito do rio alcançar o tabuleiro da estrutura.

Por conta da interdição, o acesso para a cidade vizinha precisa ser feito por Baldim.

Desabrigados e desalojados

Ainda de acordo com o órgão municipal, a cidade também sofreu com inundações e alagamentos de ruas após receber um grande volume de chuvas nesta terça. Por isso, foram evacuadas famílias de áreas de risco já mapeadas pela Defesa Civil.

Ao todo, são 10 famílias desabrigadas, que foram encaminhadas para abrigos disponibilizados pela Prefeitura de Jequitibá, e outras 11 famílias desalojadas, que estão nas casas de familiares. O órgão segue monitorando a elevação do nível do rio.

Fonte: O Tempo