Prefeitura de Betim libera funcionamento de comércio não essencial

A Prefeitura de Betim anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (10), a revogação do decreto de emergência (de número 43.133) que suspendia o funcionamento do comercio não essencial no município em consequência das fortes chuvas que atingem a cidade desde a última sexta-feira (7).

A revogação já está publicada no “Órgão Oficial do Município”. Com isso, nesta terça-feira (11), todas as atividades comerciais da cidade estão autorizadas a funcionar normalmente, conforme estabelece o Decreto 43.142.

Fonte: O Tempo