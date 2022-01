Projeto ambicioso do América foi primordial para Éder: ‘ideias bateram’

O primeiro reforço a vestir a camisa do América foi o zagueiro Éder, nesta segunda-feira (10), no CT Lanna Drumond. Em suas primeira palavras, o jogador destacou que o projeto apresentado e o sonho de disputar a Libertadores pela primeira vez foram os diferenciais para sua vinda ao clube.

“Estou feliz com a oportunidade de vestir a camisa do América. Esse ano para o América é muito ambicioso e, no meu ponto de vista, a carreira do jogador se baseia nisso. Em ambição, vontade de estar sempre vencendo. E essas ideias bateram muito, e para mim isso foi fundamental para que eu pudesse e acertar a vinda para cá”, declarou.

O momento histórico do clube, com a primeira disputa da Copa Libertadores, foi um atrativo, como conta o zagueiro. “Quero estar sempre participando de campanhas históricas, fazendo minha parte, contribuindo para que o clube possa estar sempre vencendo partidas, campeonatos. Vejo o ano de 2022 para América baseado nisso. A disputa da Libertadores pela primeira vez, para mim também, em relação à Libertadores, será a primeira vez”, disse.

Éder, que estava no Atlético-GO, espera contar com a ajuda de velhos conhecidos no futebol para se adaptar ao América, os mesmos conhecidos, que auxiliaram na decisão da vinda ao América. “A questão do ambiente, o vestiário, sempre pesa bastante. As referências que tive do elenco e do clube de uma forma geral foram muito boas. Conversei muito com o Juninho Valoura, com o João Paulo, e só me falaram coisas boas. Vim com o coração muito tranquilo. Essa decisão foi extremamente fácil”, concluiu.

Fonte: O Tempo