São Paulo confirma mais sete casos de Covid-19 no elenco; veja nomes

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11) mais sete casos de Covid-19 no elenco. No dia anterior, o clube já havia informado que o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo foram diagnosticados com a doença durante as férias.

Desta vez, o clube confirmou outros casos após o resultado dos exames feitos na segunda (10). Tiveram resultados positivos para a doença o goleiro Thiago Couto, o lateral Reinaldo, os meias Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Danilo Gomes e Patrick, além do atacante Jonathan Calleri.

O clube anunciou que os jogadores serão acompanhados pelo departamento médico e seguirão o protocolo de saúde definido pelo clube. Eles não participarão dos treinos desta terça, quando o clube faz suas primeiras atividades de pré-temporada.

A comissão técnica de Rogério Ceni definiu duas atividades, uma de manhã e outra à tarde, enquanto o elenco foi dividido em dois para a realização dos exames médicos tradicionais.

Fonte: O Tempo