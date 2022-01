Taekwondo: Netinho Marques inicia treinamentos para a temporada 2022

O atleta Netinho Marques já iniciou a preparação para a temporada de 2022. Os treinamentos começaram em Rio Claro, com as primeiras atividades, e segue no Rio de Janeiro até o dia 15 de janeiro, no CEFAN, com a participação no Camping junto com a seleção militar de taekwondo.

Após o camping no Rio de Janeiro, Netinho retorna para a cidade onde treina, para participar de um camping que será realizado pela sua equipe, visando a temporada e a melhor preparação possível.

O calendário de 2022 será cheio com as competições nacionais e internacionais, mas o foco inicial é para a disputa do Grand Slam que acontecerá entre os dias 17 e 20 de fevereiro e irá definir os representantes da seleção brasileira deste ano.

“É muito bom voltar à rotina, voltar aos treinamentos e já começar com uma preparação intensa, com um camping junto com meus colegas de seleção militar. Temos um desafio pela frente, que é a disputa do Grand Slam no próximo mês, então quero aproveitar ao máximo e seguir me preparando da melhor forma possível”, disse Netinho que atualmente ocupa a 7ª colocação do ranking olímpico e é o 11º do mundo.

Na seleção brasileira adulta desde 2016 o atleta busca a permanência para fazer um bom ciclo, visando os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e cada passo é importante para conseguir a classificação.

Fonte: O Tempo