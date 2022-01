‘Todo sacrifício foi feito’, diz Fenômeno sobre permanência de Fábio no Cruzeiro

A saída do goleiro Fábio do Cruzeiro gerou um clima desagradável para Ronaldo Fenômeno, ao menos, com a torcida. Mas nesta terça-feira (11), em suas primeiras palavras como mandatário do clube, o ex-jogador demonstrou tranquilidade ao falar sobre o assunto, que em sua visão, deve ser ‘página virada’.

“O Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando sua história no clube, trajetória. E infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, que também nos pegou de surpresa”, declarou.

Ronaldo manteve o discurso de austeridade frente a negociação com o goleiro. “Todo esforço que a gente podia ter feito para o Fábio, e oferecer a ele um período para poder se despedir da torcida, da casa que foi sua durante muitos anos, foi feito. É uma pena que não chegamos a um acordo, mas temos que seguir adiante. O Cruzeiro é maior que qualquer atleta, qualquer nome que você possa imaginar. O Cruzeiro tem que ser sempre o protagonista”

O mandatário frisa que o clube contraiu uma dívida bilionária nos últimos três anos, e que sua gestão está analisando a situação do clube, para dar início ao processo de ‘mudança de padrão’. “Temos que virar a página e seguir adiante. Os desafios do clube são gigantes, a dívida que encontramos. A cada dia que abrimos uma gaveta encontramos uma surpresa negativa”, concluiu.

