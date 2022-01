Tragédia: polícia colheu depoimento de prefeito de Capitólio e de dono de lancha

Duas lanchas que afundaram após a queda de rocha em Capitólio, no Sul de Minas Gerais, podem ser retiradas do fundo das águas pela Marinha a qualquer momento.

A informação foi repassada pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (11), após reunião com órgãos oficiais. A PC informou também que já ouviu os prefeitos de Capitólio e São José da Barra sobre o acidente e também o dono da lancha onde as pessoas foram atingidas e morreram. Essa embarcação ficou completamente destruída.

A área continua interditada pela Defesa Civil para trabalhos de investigações. “Entramos em contato com geólogos do nosso setor da perícia criminal e nós conversamos com diversas universidades, em especial com a Universidade Federal de Ouro Preto. Nosso setor criminal está em contato com a Polícia Federal para fazer o laudo”, afirma o delegado Marcos Pimenta.

O Corpo de Bombeiros suspendeu os trabalhos de mergulho na região, mas se houver necessidade eles podem retomar as atividades.

