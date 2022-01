Transfer ban: dívidas do Cruzeiro chegam a R$ 140 milhões

Ronaldo Fenômeno concedeu sua primeira entrevista à frente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Cruzeiro nesta terça-feira (11) e falou sobre as dívidas que já tramitaram na Fifa e que tem como punição o transfer ban, que impede o clube de contratar jogadores. Segundo o Fenômeno, o rombo chega a R$ 140 milhões, sendo que R$ 23 milhões precisam ser pagos ainda em janeiro.

“São 140 milhões para 2022 e 2023. Acho que de imediato, para ainda no fim do mês de janeiro, a gente tem uma obrigatoriedade de pagar R$ 23 milhões. E durante esse ano e o próximo, alcança esse valor total de R$ 140 milhões de transfer ban”, explicou o investidor.

Ainda segundo Ronaldo, esse tipo de dívida dificilmente é renegociado, uma vez que trata-se da última esfera de cobrança. No entanto, ele garante que todos os compromisso serão honrados.

“Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas a gente vai tentar negociar. (Vamos tentar) entender um pouco das outras dívidas também, e enfim, nosso compromisso é de cumprir com todas as dívidas que nos correspondem”, resumiu.

Futuro

Em meio a este cenário caótico, Ronaldo mostra ânimo ao falar do que o torcedor pode esperar para o futuro, com uma gestão que vai investir com base naquilo que arrecadar.

“Estamos criando um novo padrão de gestão no clube, e o mais importante, a maior ajuda que podemos dar é criar esse novo padrão, eficiente, sustentável, essa é principal mensagem que posso deixar ao nosso torcedor. Não gastaremos nenhum centavo a mais do que arrecadarmos, vou cumprir com os meus compromissos contratuais de acordo com a aquisição da SAF. (Sobre toda a dívida com transfer ban) Portanto, quando tiver algum cronograma em relação a isso vamos voltar a falar e deixar isso mais claro”, complementou.

Fonte: O Tempo