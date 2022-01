A dois meses do fim, período chuvoso de 2022 já supera mortes de 2021 em Minas

As mortes no período chuvoso de 2021 e 2022 já superaram o registro de mortes no período chuvoso de 2020 e 2021. Entre o ano passado e este ano já foram registradas 24 mortes e entre 2020 e 2021 foram 22 mortes registradas, segundo a Defesa Civil do Estado.

Os números de mortes podem aumentar, já que o período chuvoso segue até o dia 31 de março deste ano e a previsão é que a chuva persista pelos próximos dias. Somente nas últimas 24h, Minas Gerais registrou mais cinco mortes pelas chuvas, sendo que passou para 24 o número de vítimas, segundo boletim da Defesa Civil do Estado, nesta quarta-feira (12). Até esta terça-feira (11) eram 19 mortes registradas.

Nesta terça-feira, um homem que escalava o Morro da Pedreira, na Serra do Cipó, região metropolitana de Belo Horizonte, morreu eletrocutado após ser atingido por um raio . Também nesta terça-feira um outro homem morreu ao ser atingido pelo muro de um galpão em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte .

Veja as cidades onde ocorreram mortes:

Uberaba 1

Coronel Fabriciano 1

Nova Serrana 1

Engenheiro Caldas 1

Pescador 1

Montes Claros 1

Betim 1

Belo Horizonte 1

Dores de Guanhães 2

São Gonçalo do Rio Abaixo

Ervália 1

Caratinga 2

Brumadinho 5

Ouro Preto 1

Perdigão 2

Santana do Riacho 1

Contagem 1

Além das mortes, as chuvas no Estado já deixaram 3.992 desabrigados e 24.610 desalojados. Além disso, 341 municípios decretaram situação de emergência.



Fonte: O Tempo