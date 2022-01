Após levar 3 a 0, Fla busca empate e avança em primeiro na Copinha

Após estar perdendo por 3 a 0, o Flamengo foi valente e, mesmo com muitas baixas, buscou o empate por 3 a 3 com o Oeste, na noite dessa terça-feira (11), na Arena Barueri, em Barueri, no encerramento da terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

À beira do campo, Fábio Matías foi chamado pelo Flamengo, na segunda-feira, para comandar os trabalhos do time profissional que iniciará o Campeonato Carioca no final do mês, já que Maurício Souza foi demitido. Com isso, o seu auxiliar no sub-20, Luiz Felipe Santos, assumiu o time.

Já classificado à segunda fase, o Flamengo também optou por fazer uma série de mudanças na formação titular, principalmente para descansar os outros jogadores que atuaram nas duas primeiras rodadas. E, obviamente, o entrosamento foi afetado.

Flamengo e Oeste encerraram a primeira fase com os mesmos sete pontos, mas com os cariocas ficando na liderança por ter melhor saldo de gols: 14 a 7.

Assim, o Flamengo enfrentará na segunda fase o Náutico, segundo colocado do Grupo 30, enquanto o Oeste terá pela frente o Ibrachina-SP, líder do Grupo 30. Datas, horários e locais ainda não foram oficializados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com bola rolando, o Flamengo não viu a cor da bola no primeiro tempo e desceu para o vestiário perdendo por 3 a 0. Popó abriu o placar logo aos cinco minutos e depois Tite, aos nove e aos 16, também balançou as redes para o time paulista.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com algumas mudanças e melhorou o seu futebol. Tanto é que fez o primeiro aos nove minutos, com Victor Hugo, e logo depois o segundo gol com Mateusão, aos 13, recolocando os cariocas na partida.

Com 3 a 2 no placar e jogando pelo empate, o Flamengo seguiu em cima do Oeste até a reta final do segundo tempo e encontrou o empate aos 45 minutos, quando Cassiano aproveitou cruzamento e finalizou forte, no alto, sem chances de defesa para o goleiro.

Confira os confrontos da 2ª fase:

Votuporanguense x Guarani

Vila Nova x Bahia

Mirassol x Atlético

Linense x Sport

Ponte Preta x Jacuipense

Fluminense x Francana

Nova Iguaçu x Ferroviária

Santos x Chapadinha-MA

Novorizontino x Castanhal

Grêmio x Santa Cruz

Falcon-SE x Velo Clube

Athletico-PR x América

XV de Piracicaba x Taubaté

Botafogo x São José-RS

Corinthians x Ituano

Fortaleza x Resende

Desportivo Brasil-SP x Ceará

São Bernardo x Iape

ABC-RN x Retrô-PE

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

São Paulo x São Bernardo

Londrina x São Caetano

Audax x SKA Brasil-SP

Vasco x Joinville

Internacional x Flamengo-SP

Avaí x Portuguesa

Atlético-GO x Água Santa

Palmeiras x Mauá

Canaã-BA x Real Brasília

Coritiba x Juventus

Flamengo x Náutico

Ibrachina-SP x Oeste

Fonte: O Tempo