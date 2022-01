Arcrebiano diz que esqueceu onde morava ao voltar para casa, após três realities

Após ter participado de três realities no mesmo ano, Arcrebiano, 30, conhecido como Bil Araújo, diz que esqueceu o andar de seu apartamento, ao voltar para casa em Goiânia. O ex-BBB, ex-No Limite e ex-A Fazenda mostrou a confusão em seus Stories do Instagram.

“A pessoa ficou tanto tempo fora de casa, que esqueceu até o andar em que mora”, começou ele no vídeo . “Para quem não sabe, esse apartamento em que estou morando é novo. Não acostumei com ele ainda e esqueci o meu andar. Estou indo à portaria buscar a chave porque não me recordo”, explicou.

No próximo Stories, ele já mostra que está na portaria do prédio, e em seguida pede ajuda para o porteiro, que afirma que o número de seu apartamento é 2607. Na sequência, Bil Araújo diz: “Eu acho que é isso mesmo”.

No ano de 2021, ele esteve no Big Brother Brasil (Globo) e foi eliminado na segunda semana, em seguida passou a integrar o elenco da competição No Limite (Globo) e também foi eliminado antes da final. No fim do ano, ele ficou três meses confinados no reality A Fazenda (Record) e se tornou finalista.