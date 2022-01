Barranco cede e ‘engole’ carros de garagem de prédio em Ponte Nova; veja vídeos

As fortes chuvas que atingem a cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata de Minas Gerais, fizeram com que um talude deslizasse e arrastasse carros de um estacionamento de um conjunto habitacional, deixando os veículos pendurados em um barranco, na madrugada desta quarta-feira (12). O deslizamento também atingiu duas lojas que ficavam logo abaixo do barranco, mas, apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com a prefeitura da cidade, a princípio, os moradores não precisaram sair dos prédios, mas um geólogo avalia os danos e a necessidade de interdição. O barranco fica no estacionamento do conjunto, porém mais afastado de onde estão os imóveis. Os donos dos veículos precisaram utilizar cordas para resgatar os automóveis.

Veja vídeo:

As fortes chuvas que atingem a cidade de Ponte, em Minas, fizeram com que um talude deslizasse e arrastasse carros de um estacionamento de um conjunto habitacional, deixando os veículos pendurados em um barranco, na madrugada desta quarta-feira (12). pic.twitter.com/qK3PFjL7Rb — O Tempo (@otempo) January 12, 2022

Ainda segundo a prefeitura da cidade, chove sem trégua desde o dia 29 de dezembro. A cidade já registrou 200 ocorrências por causa do temporal, sendo a maioria por causa de deslizamentos.

Além disso, a cidade conta 15 pessoas desabrigadas e o número de desalojados ainda é contabilizado já que muitas pessoas foram para a casa de familiares e amigos.



