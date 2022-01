BBB 22: Patrícia Poeta revela data em que participantes serão anunciados

Os fãs do BBB não veem a hora da 22ª edição do reality começar. E mais do que isso. Todo mundo está ansioso para finalmente conhecer quem serão os participantes da Pipoca e do Camarote.

Mas a espera está no fim. A apresentadora Patrícia Poeta, que substitui Fátima Bernardes no comando do “Encontro”, revelou na última segunda (10) a data em que os novos brothers e sisters serão conhecidos. “Vamos falar de BBB 22, semana passada tentamos adivinhar a partir de spoilers, quem estaria participando. O que sabemos é que quinta-feira agora vão matar nossa curiosidade, pois saberemos quem são os participantes”, disse Patrícia.

Segundo a assessoria da Globo, os nomes dos participantes do BBB 22 serão divulgados ao longo da programação da emissora. O reality estreia na próxima segunda (17).

Fonte: O Tempo