Bob Saget teria morrido enquanto dormia, segundo site

O ator Bob Saget teria morrido enquanto dormia, segundo fontes informaram ao site TMZ. O protagonista da série “Três é Demais” (1987-1994) foi encontrado morto aos 65 anos em um quarto de hotel em Orlando, no último domingo (9).

As fontes afirmaram que o artista estava “encolhido na cama” quando seu corpo foi descoberto. Ele foi encontrado por volta das 16h, e as luzes de seu quarto no Ritz-Carlton Hotel, em Orlando, estavam apagadas.

Saget teria ligado para Kelly Rizzo, sua mulher, antes de dormir e também fez um tuíte falando como estava feliz de poder estar de volta aos palcos. Com o passar do dia, sua esposa ficou preocupada porque o ator deveria estar em voo para Los Angeles, e ela não estava conseguindo contatá-lo.

Rizzo então ligou para o hotel, e a segurança entrou no quarto de Saget e descobriu seu corpo. Ainda segundo o site, a polícia trabalha com a possibilidade de o ator ter sofrido um derrame ou ataque cardíaco. Ele também havia se recuperado da Covid-19 há pouco tempo antes de sua morte.

A morte foi confirmada pelo departamento de polícia da cidade. “Hoje cedo, a delegacia foi acionada para ir ao Ritz-Carlton Orlando por meio de uma ligação sobre um homem inconsciente em um quarto do hotel. O homem foi identificado como Robert Saget e declarado morto no local. Os detetives não encontraram sinais de crime ou uso de drogas neste caso”, escreveu a Orange County por meio do Twitter.

Após a notícia, nomes como John Stamos, Candace Cameron, Dave Coulier e Andrea Barber compartilharam publicações em suas redes sociais para homenagear Saget. “Eu estou quebrado. Eu estou destruído. Estou em choque total. Nunca terei outro amigo como ele. Eu te amo muito Bobby”, escreveu John Stamos em seu Twitter.

As gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que interpretavam Michelle, a filha caçula do personagem do ator na série, falaram em um comunicado divulgado ao site Page Six. “Bob era o homem mais amoroso, compassivo e generoso”, começaram no texto.

Na manhã desta segunda-feira (10) Candance Cameron, que deu vida a D.J., a filha mais velha, compartilhou uma sequência de fotos com Saget e escreveu na legenda: “Eu te amo muito. Eu não quero dizer adeus. 35 anos não foram suficientes”.

Dave Coulier, que interpretava Joey Gladstone, melhor amigo do personagem de Saget na série, também compartilhou uma foto dos dois em seu Instagram. “Nunca vou te deixar ir, irmão. Eu te amo”, escreveu ele na legenda da publicação.

Andrea Barber, que viveu Kimmy Glibbler na trama, escreveu um longo texto para homenagear o ator. “Isso dói. Ele tinha o maior coração de qualquer pessoa em Hollywood. Ele deu os maiores abraços. Estou arrasada por nunca mais ser capaz de abraçá-lo novamente”, começou.

“Bob terminou cada texto, cada interação com ‘Te amo’. Não importa quanto tempo estivéssemos separados. Ele amava tão profundamente e ferozmente. E ele nunca hesitou em dizer o quanto você significava para ele”, continuou a artista.

