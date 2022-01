Campanha de Popularização começa nesta quinta (13) de forma presencial

Artistas, figurinistas, maquiadores, técnicos de som, iluminadores e outros profissionais que atuam nos bastidores, e claro, principalmente, o público de Belo Horizonte está em festa. Isso porque após quase dois anos sem abrir as cortinas e sem a presença da plateia, a sempre aguardada Campanha de Popularização do Teatro & Dança está de volta ao formato presencial.

A partir desta quinta-feira (13) até o dia 27 de fevereiro, a 47ª edição do evento vai apresentar 87 espetáculos de teatro adulto, infantil e dança, sendo 25 estreantes. Os ingressos da Campanha podem ser adquiridos antecipadamente pela internet ou nos postos do Sinparc pelo preço popular de R$20. Nas bilheterias dos teatros, os valores dos ingressos na modalidade inteira variam de R$42 a R$60. Além de ocuparem os principais palcos da capital mineira, o Itaú Power Shopping, em Contagem, também irá receber algumas produções.

Na coletiva realizada na terça-feira (11), no Teatro Feluma, Dilson Mayron, coordenador geral da Campanha de Popularização, e Ìtalo Laureano, ator e produtor do Grupo Quatro Los Cinco, deram as boas-vindas à imprensa e ao público e anunciaram as novidades e a programação do evento. “Depois de ter sido interrompida no ano passado, e ter sido realizada totalmente de forma remota, a Campanha finalmente volta aos palcos. É claro, que esse formato online nem chegou perto da grandiosidade que é a Campanha, mas o Sinparc (Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais) não deixou de realizar eventos para atender ao público que sempre prestigia a cultura. Esse retorno presencial vai trazer um pouco de alegria para todos, ainda mais nesse momento difícil de pandemia”, comentou Ítalo.

Com uma agenda que traz nomes consagrados e queridos do teatro mineiro como Carlos Nunes, Kayete, Maurício Canguçu, Ílvio Amaral, Eduardo Moreira e Saulo Laranjeira, sem contar as importantes companhias de dança da cidade do Estado como a Mimulus e o Sarandeiros da UFMG, a Campanha de Popularização do Teatro & Dança tem tudo para fazer uma temporada de sucesso, como ressalta Dilson Mayron, coordenador geral do evento. E não só pela programação, mas pelos rígidos protocolos sanitários que estão sendo seguidos. “O teatro é um dos lugares mais seguros para as pessoas frequentarem porque o uso da máscara é algo constante lá dentro, sem contar as outras medidas sanitárias como álcool em gel, distanciamento. Vamos ter todo esse cuidado com o público”, garante.

Apesar de não estar presente durante a coletiva, o presidente do Sinparc, Rômulo Duque, mandou uma mensagem celebrando a 47ª edição. “A Campanha é um dos principais eventos da cidade. Muitos belo-horizontinos a aguardam como um compromisso do calendário em todo início de ano. O evento reúne um público fiel habituado a acompanhar todas as edições, além de sempre conquistar novos espectadores”, salientou.

A Campanha de Popularização do Teatro & Dança é uma realização do Sinparc e conta com o patrocínio do Instituto Unimed-BH, Copasa, Cemig e Banco Mercantil do Brasil, além do apoio da Rádio CDL FM.

SERVIÇO

47ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.

De 13 de janeiro a 27 de fevereiro

Ingressos: Os valores dos ingressos vendidos nos postos da Sinparc ou pelo site

www.vaaoteatromg.com.br foi fixado a R$20 para todos os espetáculos. Nos postos, o pagamento deve ser efetuado em dinheiro ou no cartão de débito. Aceitamos Dotz e Vale Cultura somente no Posto Shopping Cidade. Consultar bandeiras disponíveis. Sujeito à instabilidade do sistema. Nas bilheterias, os preços variam entre R$42 a R$60, de acordo com cada produção.

Postos de Venda

Posto Shopping Cidade (Estacionamento G5) – Rua Tupis, 337 – Centro

Segunda a Sábado das 10h às 19h, Domingos das 10h às 18h

Este posto aceita Dotz e Vale Cultura. Consultar bandeiras disponíveis. Sujeito à instabilidade do sistema.

Posto Shopping Pátio Savassi (Piso L3) – Av. do Contorno, 6.061)

Segunda a Sábado das 12h às 19h | Domingos das 14h às 18h

Ingressos online: Ingressos sem fila e mesmos preços praticados nos postos de venda da Campanha.

Informações: (31) 3018-4915 (Segunda a sábado das 10h às 19h, Domingos: das 10h às 18h). Redes sociais da Sinparc (Facebook, Instagram e Youtube): @sinparcmg

Fonte: O Tempo