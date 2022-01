Carol Peixinho é assaltada com faca em São Paulo: “Estou desesperada”

Carol Peixinho, 36, contou que foi assaltada na manhã desta quarta-feira (12) na Avenida Paulista, em São Paulo, por um homem armado com faca quando ia para a academia. O criminoso levou o celular da ex-BBB e ex-No Limite.

Em publicação no Twitter, primeiramente, o administrador do perfil da página de Carol comunicou sobre o assalto e pediu que ninguém clicasse em links enviados e publicados pelo criminoso.

“Oi gente, passando aqui para avisar que Carol foi assaltada pela manhã. Roubaram o celular dela e trocaram até senhas do banco e Instagram!! Estão até pedindo dinheiro emprestado!! Qualquer informação venho falar com vocês!!”, escreveu.

Logo depois, a ex-BBB publicou um vídeo em que explica como ocorreu o assalto enquanto ia para a academia. “Gente, estou fazendo esse vídeo para fazer que meu celular foi roubado. Fui assaltada hoje de manhã na Paulista, com uma faca, indo para a academia”, afirmou ela.

Carol disse que estava tentando resolver os problemas, pois a pessoa alterou a senha do Instagram e do banco.

Estou desesperada tentando porque a pessoa já mudou a minha senha do Instagram, já mudou a minha senha do banco. Estou indo fazer um boletim de ocorrência e na loja do celular para bloquear todo o meu celular. Mas eu ainda não consegui. Se receberem qualquer tipo de mensagem, não sou eu”, explicou a ex-BBB.

Ela enfatizou e pediu para não clicar em qualquer link. “Não cliquem em links dos stories ou qualquer coisa que postarem, por favor!!!”, disse.

Olá galera, a @carolpeixinho foi assaltada hoje de manhã na Paulista. O assaltante mudou a senha do Instagram dela e também a senha do banco. Vamos compartilhar e não acreditem nas mensagens/ divulgações feitas até que a mesma compareça para retornar as redes. pic.twitter.com/raHbvb3YPe — mickael (@mickaelcomenta) January 12, 2022

Fonte: O Tempo