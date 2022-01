Cemig anuncia que abertura gradual de comportas em Três Marias começa na sexta

A abertura gradual das comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) Três Marias, na região Central de Minas Gerais, que estava prevista para começar nesta quarta-feira (12) e precisou ser adiada devido ao grande volume de chuva que atingiu o Estado nos últimos dias, deverá acontecer a partir desta sexta-feira (14).

Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as chuvas que causaram estragos em diversos municípios foram ocasionadas pela formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que, segundo a empresa, já se encontra em processo de enfraquecimento. Com isso, a expectativa é que as vazões dos afluentes do São Francisco comecem a reduzir já a partir desta quinta-feira (13).

“Desta forma, considerando a tendência de redução das vazões no rio São Francisco no trecho entre a foz do rio Abaeté e a cidade de Pirapora, será possível iniciar a abertura de comportas na UHE Três Marias a partir de sexta-feira, sem o agravamento da condição de cheia já vivenciada neste trecho”, afirma a Cemig.

A abertura das comportas acontecerá de forma escalonada, conforme alinhamento da Companhia junto ao ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Atualmente, a vazão do reservatório está em 850 m³/s e o aumento gradual irá até o dia 17 de janeiro. Entretanto, a empresa não descarta novas aberturas de corportas depois disso. Confira o calendário das aberturas:

14/01/2022, sexta-feira: abertura das comportas com 500 m³/s às 8h00, totalizando 1.350 m³/s de defluência;

15/01/2022, sábado: ampliação do vertimento para 850 m³/s às 8h00, totalizando 1.700 m³/s de defluência;

16/01/2022, domingo: ampliação do vertimento para 1.400 m³/s às 8h00, totalizando 2.250 m³/s de defluência;

17/01/2022, segunda-feira: ampliação do vertimento para 2.000 m³/s às 8h00, totalizando 2.850 m³/s de defluência.

Usina recebeu maior volume desde 1983

Ainda conforme a Cemig, a UHE Três Marias recebeu nesta quarta-feira a sua maior vazão afluente média diárias de seu histórico de operação, com 8.500 m³/s. Este é o maior volume recebido pelo reservatório desde 12 de fevereiro de 1983, quando a vazão média diária atingiu 7.245 m³/s.

“Para este mês está previsto que o reservatório receba o maior volume já registrado no histórico para o mês de janeiro”, completou a empresa.

Por conta dos grandes volumes de água dos afluentes do São Francisco na área após a usina, até então a liberação de água através da geração de energia permanece em 850 m³/s, mas o reservatório segue ganhando nível de forma rápida, exigindo a abertura das comportas o quanto antes.

Fonte: O Tempo