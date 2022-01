Confira as linhas de ônibus que deixam de circular em BH nesta quinta-feira

Passageiros de Belo Horizonte atendidos pela Viação Transoeste devem buscar uma alternativo. A partir desta quinta-feira (13), a empresa interrompe as atividades e vai suspender a circulação de 88 veículos que rodam em 28 linhas.

As regiões atendidas e que serão prejudicadas são Barreiro, Central, Área Hospitalar, Centro-sul, BH Shopping e Anel Rodoviário. Veja abaixo as linhas que param de trafegar na capital mineira nesta quinta-feira:

– 32 ESTACAO BARREIRO

– 35 ESTACAO BARREIRO/CENTRO

– 303 ESTACAO DIAMANTE / SANTA CECILIA VIA CASTANHEIRAS

– 304 ESTACAO DIAMANTE / JATOBA IV

– 305 ESTACAO DIAMANTE / MANGUEIRAS

– 308 ESTACAO BARREIRO / TIROL

– 309 ESTACAO DIAMANTE / BAIRRO PETROPOLIS

– 310 ESTACAO DIAMANTE / 3 E 4 SECAO

– 311 ESTACAO DIAMANTE / 3 E 4 SECAO

– 313 ESTACAO DIAMANTE / OLARIA

– 314 ESTACAO DIAMANTE/ESTACAO BARREIRO VIA SANTA HELENA

– 315 ESTACAO BARREIRO / BARREIRO

– 318 ESTACAO BARREIRO/JARDIM LIBERDADE VIA MILIONARIOS

– 319 VILA CEMIG/CONJ.ESPERANCA

– 325 ESTACAO BARREIRO / FLAVIO MARQUES LISBOA

– 329 ESTACAO BARREIRO / JATOBA

– 330 ESTACAO BARREIRO / INDEPENDENCIA

– 332 ESTACAO BARREIRO / MILIONARIOS – BONSUCESSO

– 335 ESTACAO BARREIRO / LINDEIA

– 336 HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES / VILA BERNADETE

– 337 ESTACAO BARREIRO / ITAIPU

– 340 ESTACAO BARREIRO / VILA MANGUEIRAS

– 3029 REGINA / CENTRO

– 3055 ESTACAO BARREIRO/SAVASSI VIA BHSHOPPING

– 3250 ESTACAO DIAMANTE/BURITIS VIA PALMEIRAS

– 3350 EST.BARREIRO/EST.DIAMANTE

No domingo (16), outros 16 ônibus pertencentes ao Consórcio Dom Pedro II também param de trafegar. No entanto, o Setra ainda não informou quantas linhas serão afetadas. A quantidade de passageiros prejudicados com a medida também não foi divulgada.

Colapso

A falta de verba para comprar óleo diesel foi apontado como o principal motivo da suspensão. Em nota, o Setra informou que as empresas não têm “viabilidade financeira para contínua aquisição do insumo”. Em outro trecho do comunicado, ressaltou que a medida foi tomada por falta de “alternativa”.

“O SetraBH lamenta a crise e destaca que os maiores prejudicados serão os usuários que deixarão de ser atendidos pelas duas empresas. A entidade e os Consórcios Dez e Dom Pedro II estão em contato com o poder concedente (PBH) para viabilizar uma solução emergencial para a crise”, declarou.

Além de insumos como o óleo diesel, que vem sofrendo aumentos constantes, a entidade reforçou que “todo o sistema está com extrema dificuldade de manter os salários de seus funcionários em dia tamanho é o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e os efeitos deletérios da pandemia no transporte público urbano em todo o país, com a redução gigantesca do número de passageiros”.

O Setra frisou que o “colapso” não tem relação com as chuvas que castigam Minas Gerais nem com fechamento de vários trechos de rodovias que cortam o Estado. “É falta de dinheiro”, sentenciou.

Procurada pela reportagem, a prefeitura declarou que foi informada “e está buscando uma solução para o problema de maneira que a população não saia prejudicada”. O prefeito Alexandre Kalil marcou uma reunião de urgência, nesta quinta, com representantes do Setra para discutir o caso

CRISE NO TRANSPORTE PÚBLICO

Além das duas empresas, o Setra declarou que, em breve, outras empresas também devem anunciar a suspensão das operações. “O Setra-BH e os Consórcios Dez, Pampulha, Dom Pedro II e BH Leste estão envidando os melhores esforços para uma solução urgente, mesmo tendo um contrato há muito desequilibrado econômica e financeiramente, na manutenção do serviço essencial à população”.

Novela

O valor da passagem de ônibus em BH foi queda de braço entre o município e as empresas. No fim do ano passado, após várias reuniões, Kalil anunciou que o bilhete terá redução a partir de fevereiro. O preço da principal tarifa passará de R$ 4,50 para R$ 4,30, entretanto, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara Municipal.

No arranjo feito entre a PBH e o sindicato, a prefeitura vai assumir o pagamento das gratuidades no transporte público, orçadas em cerca de R$ 12 milhões por mês. Pelo acordo, o dinheiro sairá do caixa da prefeitura. Os detalhes de como isso será feito ainda não foram divulgados.

