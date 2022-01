Cruzeiro: Ronaldo abre portas para despedida de Fábio, mas descarta volta

Ronaldo Fenômeno abriu as portas para que Fábio faça uma despedida do Cruzeiro. O goleiro não teve o contrato renovado após a aquisição do clube por parte do ex-jogador. O dirigente, contudo, descarta o retorno do atleta ao clube.

Após duas reuniões, ocorridas na última semana, o dirigente optou pela saída do goleiro de 41 anos. Ele somava 976 partidas pelo clube e sonhava em chegar à milésima. Em que pese a decisão de saída do veterano, o ex-jogador abriu as portas para que ele faça a sua despedida normalmente na Toca da Raposa II.

Em conversa com membros do programa de sócio-torcedor, Ronaldo voltou a explicar a saída de Fábio, alegando que o clube fez o possível por sua manutenção e não poderia se comprometer mais financeiramente. A ideia era que ele disputasse apenas o Campeonato Mineiro.

Uma volta de Fábio ao Cruzeiro, contudo, está descartada neste momento. O clube não pretende reintegrar o atleta ao elenco. O jogador tinha salários de R$ 350 mil por mês no contrato firmado pela antiga gestão.

Fonte: O Tempo