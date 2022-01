Cruzeiro tem interesse no goleiro Rafael Cabral, ex-Santos, para a vaga de Fábio

O Cruzeiro tem interesse no goleiro Rafael Cabral, ex-Santos. Os mineiros querem a contratação do goleiro de 31 anos, que pertence ao Reading, da Inglaterra. As tratativas se iniciaram há alguns dias e ainda estão longe de um desfecho.

A informação sobre o interesse do Cruzeiro foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Super.FC.

Os responsáveis pelo futebol na Toca da Raposa II, Paulo André e Pedro Martins, conversam com o estafe do jogador a fim de buscar um acordo para esta temporada.

Em crise financeira, o clube já avisou ao atleta o que será possível pagar em seu contrato. Ele é visto como um nome interessante para a vaga deixada por Fábio, que teve o seu contrato rescindido na última semana.

Rafael Cabral foi revelado pelas divisões de base do Santos e se transferiu para o Napoli em 2013. Ele ainda defendeu a Sampdoria no futebol italiano e hoje está no Reading.

Aos 31 anos, o goleiro soma títulos relevantes na carreira. Ele foi campeão paulista em três oportunidades, ainda venceu Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Em 2014, venceu a Copa da Itália.

Fonte: O Tempo