De Férias com o Ex une Brasil, México e Colômbia em novas brigas e pegações

Imagine férias paradisíacas, com muitas festas e pegações, porém com um detalhe: o ex-namorado ou namorada vem junto. O De Férias com o Ex (MTV) apresenta nesta quinta-feira (13) a primeira temporada no Caribe com todas as tensões já conhecidas, mas agora com interações bilíngue entre os participantes.

O elenco possui brasileiros, mexicanos e uma colombiana. Camilla Costa, que esteve na versão nacional do reality, retorna agora e diz que a língua não foi uma barreira, e que “foi uma experiência única conviver com estrangeiros na casa”. A colombiana Angietta Rodriguez, que falava apenas espanhol, completa dizendo que encontrou na cozinha outra forma de se comunicar.

Bettina Hanna, diretora geral do reality, afirmou que a escolha do elenco, tanto internacional quanto nacional, foi baseada na busca por pessoas autênticas. “Não queríamos um estereótipo de cada país, queríamos pessoas que tivessem a cara do De Férias”, explica ela em coletiva de imprensa virtual, da qual a reportagem participou. “É isso que esperamos: autenticidade”, completa.

Logo no primeiro episódio, os fãs do programa já podem ter um gostinho do que esperar nessa temporada. O reality já começa com beijo nos primeiros minutos, muita pegação durante a noite e brigas por ciúmes, e tudo isso em um cenário deslumbrante, que foi escolhido após a criação de um hub de produção do estúdio Vis, como conta Hana.

Todos os elencados para o confinamento afirmaram que não criaram estratégias antes de entrar na casa. “Só me preparei caso algum ex meu aparecesse”, brinca Mariana Franco. Até mesmo os veteranos do reality, Camilla e João Hadad, afirmaram que entraram prontos para ser apenas eles mesmos.

Hadad conta que não teve medo do cancelamento, e Camilla diz que, apesar de ter certo receio, não deixou sua índole de lado. Os participantes ainda contaram que as câmeras deixaram de ser um problema logo no início do reality, e que todos ficaram bem confortáveis, seja na hora das brigas intensas e de momentos mais “calientes”.

Eles ainda prometem muita intensidade, loucura e uma experiência única para os espectadores. “Essa temporada está imperdível”, completa João Hadad. Mario Abraham, um dos mexicanos do elenco, afirma que voltaria ao reality sem pensar duas vezes e que a melhor coisa foi poder conhecer uma cultura nova e ter uma nova família, “um pouco desfuncional ao final do dia, mas adoro eles”.

A nova temporada estreia nesta quinta, às 21h, ao vivo na MTV e a meia-noite no serviço de streaming Paramount+. O elenco também é composto por João Vitor Pimentel (Jotavê), Carlos Ortega, Gabriel Sampaio, Haeixa Pinheiro, o mexicano Vascki Pineda e Letícia Oliveira, que protagonizou o primeiro beijo com Jotavê, e a primeira briga com Angietta.

A nova edição traz como novidade o ex-participante Lipe Ribeiro na apresentação do programa No Estúdio com o Ex: Caribe, todas as sextas, em um bate-papo com exs participantes do reality, mostrando para ele tudo o que aconteceu nos episódios. A primeira edição receberá Camilla, Hadad, Ortega, Mariana e Vascki.

A Pluto TV, serviço gratuito de streaming da ViacomCBS, terá o canal MTV Com o Ex (158), onde desde o dia 10 de janeiro, as pegações e tretas de edições anteriores serão exibidas em spin-offs como D.R. Com o Ex, A Treta Não Tira Férias, No Estúdio Com o Ex e De Papo Com o Ex. Além disso, a 1ª temporada do De Férias com o Ex: Brasil será exibida na íntegra a partir do dia 15.

O De Férias com o Ex: Caribe foi gravado em Cartagena, na Colômbia e funcionou como uma “bolha” para que nenhum dos participantes ou membros da equipe técnica fossem infectados pelo vírus da Covid-19. Todos estavam testados contra a doença e não tiveram contato com outras pessoas durante as gravações.

DE FÉRIAS COM O EX: CARIBE

Quando 13/01 às 21h

Onde MTV e Paramount+

Classificação 16

Elenco Angietta Rodriguez, Camilla Costa, Carlos Ortega, Gabriel Sampaio, Haeixa Pinheiro, Jotave, Leticia Oliveira, Mario Abraham, Mariana Franco e Vascki

Produção MTV e VIS

Direção Bettina Hanna

Fonte: O Tempo