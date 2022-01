Em ‘colapso’, empresas de ônibus de BH suspendem circulação de 106 veículos

Duas empresas que operam no transporte público de Belo Horizonte anunciaram “colapso” e informaram que vão deixar de prestar o serviço na capital. A decisão, conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH), vai afetar de imediato 106 veículos de diversas linhas.

Já nesta quinta-feira (13), de acordo com a entidade, 88 ônibus da Viação Transoeste deixam de rodar nas ruas do município. A empresa tem 28 linhas, sendo cinco compartilhadas e uma da rede de domingo, e atende as regiões Central, Área Hospitalar, Centro-sul, BH Shopping e Anel Rodoviário.

A partir de domingo (16), outros 16 ônibus pertencentes ao Consórcio Dom Pedro II também param de trafegar. No entanto, o Setra ainda não informou quantas linhas serão afetadas. A quantidade de passageiros prejudicados com a medida também não foi divulgada.

Falta de dinheiro

A falta de verba para comprar óleo diesel foi apontado como o principal motivo da suspensão. Em nota, o Setra informou que as empresas não têm “viabilidade financeira para contínua aquisição do insumo”. Em outro trecho do comunicado, ressaltou que a medida foi tomada por falta de “alternativa”.

“O SetraBH lamenta a crise e destaca que os maiores prejudicados serão os usuários que deixarão de ser atendidos pelas duas empresas. A entidade e os Consórcios Dez e Dom Pedro II estão em contato com o poder concedente para viabilizar uma solução emergencial para a crise”, declarou.

Além de insumos como o óleo diesel, que vem sofrendo aumentos constantes, a entidade reforçou que “todo o sistema está com extrema dificuldade de manter os salários de seus funcionários em dia tamanho é o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e os efeitos deletérios da pandemia no transporte público urbano em todo o país, com a redução gigantesca do número de passageiros”.

O Setra frisou que o “colapso” não tem relação com as chuvas que castigam Minas Gerais nem com fechamento de vários trechos de rodovias que cortam o Estado. “É falta de dinheiro”, sentenciou.

Procurada pela reportagem, a prefeitura declarou que foi informada “e está buscando uma solução para o problema de maneira que a população não saia prejudicada”.

Crise no transporte público

Além das duas empresas, o Setra declarou que, em breve, outras empresas também devem anunciar a suspensão das operações. “O Setra-BH e os Consórcios Dez, Pampulha, Dom Pedro II e BH Leste estão envidando os melhores esforços para uma solução urgente, mesmo tendo um contrato há muito desequilibrado econômica e financeiramente, na manutenção do serviço essencial à população”.

